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DSÖ'den koronavirüs salgınında Avrupa'ya 4. dalga alarmı!

DSÖ'den koronavirüs salgınında Avrupa'ya 4. dalga alarmı!

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da vakalardaki 10 haftalık düşüşün sona erdiğini, disiplinli davranılmaması halinde yeni bir salgın dalgasıyla karşılaşılacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, koronavirüs salgınının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

 Kluge, Avrupa'da kaydedilen vakalardaki 10 haftalık düşüşün sona erdiğini; seyahatlerdeki artışlar ile kısıtlamaların hafifletilmesi nedeniyle geçen hafta vakalarda yüzde 10'luk bir artış yaşandığını bildirdi.

DSÖ yetkilisi, kıtada salgına karşı disiplinin elden bırakılması halinde yeni bir salgın dalgasıyla karşılaşılacağını vurguladı.

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Etiketler koronavirüs 4. dalga dsö
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