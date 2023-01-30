  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. DSÖ'den ''koronavirüs'' uyarısı: Pandemi bitmedi

DSÖ'den ''koronavirüs'' uyarısı: Pandemi bitmedi

DSÖ'den ''koronavirüs'' uyarısı: Pandemi bitmedi
Güncelleme:

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünya çapında herkesin merakla beklediği kararını duyurdu.

Bağımsız değerlendirme komitesinin kararında, "Covid-19 pandemisinin yol açtığı kamu sağlığı acil durumunun devam ettiği" belirtildi. Covid-19'un hala tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olduğuna vurgu yapıldı.

Son haftalarda kaydedilen büyük can kayıplarına dikkat çekilen açıklamada, pandeminin kamu sağlığı ve sağlık sistemlerine büyük zarar verme potansiyelinin sürdüğü ifade edidi.

Resmi istatistiklere göre 3 yılda 674 milyon kişiye bulaşan virüs sebebiyle yaklaşık 6 milyon 760 bin kişi öldü.

Dünya Sağlık örgütü yetkilileri özellikle Çin'de son iki ayda 73 bin kişinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.

Etiketler dsö pandemi korona
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Saplantılı hayranı Hakan Peker'in hayatını zindan etti!
Meteoroloji il il uyardı! Yağışlar fena vuracak
Yabancıya konut satışında kahreden ayrıntı ortaya çıktı
MTV ödemelerinde son gün geldi! İşte bankaların MTV kampanyaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan en sevdiği dizileri açıkladı
İzlanda soğukları kapıda! İstanbul ve Ankara beyaza bürünecek
On binlerce ev sahibi ve emlakçı RADAR'a yakalandı
EYT düzenlemesinde 10 gün sürprizi
Erdoğan'ı çok kızdıracak sözler: ''Erdoğan'ı tarihin çöplüğüne de gömelim''
EYT'de 3600 prim günü olanlar için karar verildi