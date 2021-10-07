DSÖ'den tarihi karar! Bu aşıya ilk kez onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü çocuk ölümlerine neden olan sıtma hastalığına karşı yeni geliştirilen RTS,S/AS01 aşısını onayladı. DSÖ, ilk defa bir sıtma aşısına onay verdi. Kaynak: DSÖ’den tarihi karar

Dünya Sağlık Örgütü yazılı açıklama yaparak, yeni geliştirilen sıtma aşısının pilot uygulama süreci ve etkililik oranına değinildi. Pilot uygulama kapsamında aşının 2019'dan bu yana Gana, Kenya ve Malavi'de denendiği kaydedilen açıklamada, aşının "karasu humması" olarak bilinen zehirli sıtmayı da önlediğinin doğrulandığı bildirildi.

“BU TARİHİ BİR AN”

Açıklamada DSÖ Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, "Bu tarihi bir an. Uzun süredir beklenen sıtma aşısı bilim dünyası, çocukların sağlığı ve sıtmanın kontrolü açısından çığır açıcı niteliktedir" ifadelerine yer verildi. RTS,S/AS01 aşısının dağıtım ve ulaşımının kolay olduğu, şimdiye kadar 3 Afrika ülkesinde 2,3 milyon dozun üzerinde aşısının uygulandığı ve bu aşının uygun maliyetli olduğu da açıklamada belirtildi.

"7 GÜNLÜK KULUÇKA SÜRESİNİN ARDINDAN"

DSÖ'nün onaylamasının ardından Küresel Aşı ve Aşılama Birliği'nin (GAVI) aşı kullanımını onaylaması ve dozları temin ederek ülkelere dağıtması bekleniyor. Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.