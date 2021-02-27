Dubai'de aşı yaptıran CEO istifa etmek zorunda kaldı

Kanada’nın en büyük emeklilik fonunun CEO’su Mark Machin (55), koronavirüsün ikinci doz aşısını olmak için Dubai'ye gittiği ortaya çıkması üzerine artan tepkiler nedeniyle istifa etti.

Kanada’nın en büyük emeklilik fonunun CEO’su İngiliz uyruklu Mark Machin, (55) koronavirüs aşısı sırasını beklemeyerek, Duabi'ye gitti. Dubai'de Kovid-19 aşısı olduğu ortaya çıkan Machin'e ülkede tepki yağdı.

Artan tepkilere kayıtsız kalmayan CEO Machin, şirkete istifa dilekçesini sundu. Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu (CPPIB) dün yaptığı duyuruda, CEO Mark Machin'in görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CPPIB yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulu ile geçen akşam yapılan görüşmelerden sonra, Bay Machin istifasını sundu ve kabul edildi" ifadeleri yer aldı.



Machin’in aşı seyahati, çoğu Kanadalı koronavirüs aşılarının ilk dozlarını almayı beklediği ve 55 yaşında olan Machin’in sırası gelmeden aşı olduğu için tepki topladı.

Machin, Şubat ayının başlarında Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu Dubai’de oldu ve ikinci dozunu alana kadar Dubai'de kalacağı ifade edildi.