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Düğünde inanılmaz olay! Gelininin, kızı olduğunu öğrendi

Çin'de filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Çinli anne evlatlık edindiği oğlunun düğününde gelinin 20 yıl önce yol kenarına bırakarak terk ettiği kızı olduğunu öğrendi.

Jiangsu vilayetinde yapılan düğün esnasında damadın annesi gelinin elindeki doğum lekesinin, 20 yıl önce yol kenarına bıraktığı kızının doğum lekesi ile aynı olduğunu fark etti.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Bunun üzerine damadın annesi gelinin ailesine gelinin kendi kızları mı, yoksa evlatlık mı olduğunu sordu. Gelinin anne ve babası, kızlarını 20 yıl önce yol kenarında bulduklarını ve o tarihten bu yana kendileri ile yaşadığını söyleyince gelinin annesi büyük bir şok yaşadı. Gerçeği öğrenen gelin ve anne gözyaşlarına boğuldu.

BİR ERKEK BEBEĞİ EVLAT EDİNMİŞ
Anne bebeği yol kenarına bıraktıktan sonra yaşadığı vicdan azabından dolayı kızını her yerde aradı. Bulmayınca bir erkek bebeği evlat edindi.

ÖZ KARDEŞİ OLMADIĞINI ÖĞRENİNCE EVLENDİLER
Gelin evlendiği kişinin kardeşi olduğu öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı; ama gerçek annesi kendisine damadın öz oğlu olmadığını söyleyince düğün devam etti ve çift evlendi.

Etiketler çin evlilik nikah kardeş
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