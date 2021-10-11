  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Düğünde sadıçla ilişkiye giren kadın kalp krizi geçirdi

Düğünde sadıçla ilişkiye giren kadın kalp krizi geçirdi

Düğünde sadıçla ilişkiye giren kadın kalp krizi geçirdi

Sosyal medya platformu Reddit'te başına gelen bir olayı anlatan kadın, arkadaşının düğününde tanıştığı sadıçla ilişkiye girdiği sırada kalp krizi geçirdiğini belirtti. İsmini vermek istemeyen kadının anlattıkları sosyal medyada gündem oldu.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması Reddit'te ilginç hikayeler paylaşılmaya devam ediyor. İsmini vermek istemeyen bir kadın kullanıcı da bu platformda yaptığı paylaşımla, başına gelenleri anlattı.

ARKADAŞININ DÜĞÜNÜNDE TANIŞTI
Kadın, arkadaşının düğününde tanıştığı ve konuşmaya başladığı sağdıçla otele gittiklerini ve daha sonra ilişkiye girdiklerini anlattı. Ancak ilişki sırasında bir şeylerin ters gittiğini ve kalp krizi geçirdiğini söyledi.

HEMEN TEDAVİYE ALINDI
Olayın ardından tedaviye alınan kadın, bir süre hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu. EGK grafiklerinin normale dönmesinin ardından yeniden eski hayatına kavuşan kadın, doktorların ilişki konusunda ise kendisini uyardığını belirtti.

Kadının anlattıkları kullanıcılar tarafından çok ilgi gördü. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Etiketler reddit düğün cinsel ilişki sadıç kalp krizi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Murat Boz'dan Hadise açıklaması
9 yıldır kayıp iki kardeşin öldürüldüğü ortaya çıktı
Kabine bugün toplanıyor! Türkiye'nin gözü Erdoğan'da
Gözü dönen adam balkondan ateş açtı: 2 bekçi yaralı
Tarkan'ın eski aşkı Bilge Öztürk, ünlü ismin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor
Teşkilat dizisinde şoke eden ayrılık
Yargı dizisinde herkesin gözünden kaçan hata!
Ünlü anket şirketinin sahibi açıkladı: ''Erdoğan aday olmazsa yerine geçecek isim...''
Canavar kükredi! Onlarca bina haritadan silindi
Bilim Kurulu üyesi ''Koronavirüs gribal enfeksiyon haline gelecek'' deyip tarih verdi