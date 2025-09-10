  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Dün Katar, bugün Yemen... İsrail başkent Sana'yı vurdu

Dün Katar, bugün Yemen... İsrail başkent Sana'yı vurdu

Güncelleme:

Dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine yönelik saldırı düzenleyen İsrail, bu sefer Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.

İsrail, bir kez daha Yemen’e hava saldırısı düzenledi. Yemen’deki İran destekli Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşılık verdiğini belirterek, İsrail’in başkent Sana’da birkaç bölgeyi hedef aldığını ifade etti.

Yemen basını, İsrail’in saldırılarında Husiler’e ait Savunma Bakanlığı binasını hedef aldığını, bir sağlık tesisi ve hükümet binasının vurulduğunu belirtti. Yemen basını, ayrıca saldırıda çok sayıda can kaybının olduğunu aktardı.

İlk belirlemelere göre, 9 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi de yaralandı.

İsrail: Husilere bir darbe daha indirdik

İsrail, Yemen’e düzenlediği hava saldırısını doğruladı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıda Husi askeri kamplarının hedef alındığını iddia ederek, "Daha fazla saldırı yapacağımıza söz vermiştik ve bugün Yemen'deki Husilere bir başka acı darbe daha indirdik. İsrail ordusu, Sana ve Yemen'in diğer bölgelerinde, Husi propaganda aygıtı da dahil olmak üzere Husi militanlarının bulunduğu askeri kampları hedef alan saldırılar düzenledi" dedi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda Husilerin toplandığı askeri kampların, Husilerin propaganda için kullandığı karargahın ve al-Jawf bölgesindeki bir yakıt deposunun hedef alındığı ileri sürüldü. Ordu, söz konusu kampların İsrail ordusu ve İsrail devletine karşı saldırılar planlamak ve yürütmek için kullanıldığını iddia ederek, kamplarda ayrıca operasyon ve istihbarat komuta merkezlerinin bulunduğunu ileri sürdü.

"Bazı savaş uçakları saldırılarını gerçekleştirmeden geri dönmek zorunda kaldı"

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, İsrail saldırısına karşı karadan havaya füzeler kullandıklarını belirterek, bazı İsrail savaş uçaklarının silahlarını ateşlemeden geri dönmek zorunda kaldığını aktardı. Saree, "Hava savunma sistemlerimiz, ülkemize yönelik Siyonist saldırıya karşı bir dizi karadan havaya füze fırlatmayı başardı. Bazı savaş uçakları saldırılarını gerçekleştirmeden geri dönmek zorunda kaldı ve saldırının büyük kısmı Allah’a şükürler olsun ki engellendi" dedi.

İsrail şimdi de Katar'ı vurdu: Hamas yetkililerine suikast!İsrail şimdi de Katar'ı vurdu: Hamas yetkililerine suikast!Dünya

 

text-ad
Etiketler İsrail Yemen  sana
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yerli ve milli jetimiz HÜRJET'ten beklenen haber geldi: Onaylar tamam! Yerli ve milli jetimiz HÜRJET'ten beklenen haber geldi: Onaylar tamam! Bazı illerimizde yağışlar beklenirken, Türkiye'nin geri kalanına yaz geri geliyor! Bazı illerimizde yağışlar beklenirken, Türkiye'nin geri kalanına yaz geri geliyor! Alkollü sürücünün çarptığı yayanın mucizevi kurtuluşu kamerada Alkollü sürücünün çarptığı yayanın mucizevi kurtuluşu kamerada Kuyumcularda altın alım satımında yeni dönem başladı Kuyumcularda altın alım satımında yeni dönem başladı ABD Kongresi'nde yayınlanan UFO görüntüleri olay oldu ABD Kongresi'nde yayınlanan UFO görüntüleri olay oldu Adana'da akılalmaz olay! Restoranda iş görüşmesi kanlı bitti Adana'da akılalmaz olay! Restoranda iş görüşmesi kanlı bitti İstanbul'da 20 yaşındaki genç kadın rezidansta ölü bulundu İstanbul'da 20 yaşındaki genç kadın rezidansta ölü bulundu 1700’lü yıllara ait bu keşif, Osmanlı ile ilgili hiç bilinmeyen bir detayı ortaya çıkardı! 1700’lü yıllara ait bu keşif, Osmanlı ile ilgili hiç bilinmeyen bir detayı ortaya çıkardı! Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran tarih vererek resti çekti Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran tarih vererek resti çekti Yabancı uyruklu psikopat eşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdü! Yabancı uyruklu psikopat eşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdü!
MHP cephesinden sürpriz Ali Koç çıkışı MHP cephesinden sürpriz Ali Koç çıkışı Anne ve küçük kızı evlerinde ölü bulundu; vücutlarındaki izler şoke etti! Anne ve küçük kızı evlerinde ölü bulundu; vücutlarındaki izler şoke etti! İsrail'in hedef aldığı Hamas heyetini Türkiye'nin uyarısı kurtardı İsrail'in hedef aldığı Hamas heyetini Türkiye'nin uyarısı kurtardı Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu fragmanı yayınlandı; bu ayrıntı izleyicinin kafasını karıştırdı Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu fragmanı yayınlandı; bu ayrıntı izleyicinin kafasını karıştırdı Apple yeni oyuncağı iPhone 17'yi tanıttı; Türkiye fiyatları olay oldu! Apple yeni oyuncağı iPhone 17'yi tanıttı; Türkiye fiyatları olay oldu! Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi referandumundaki mühürsüz oy ve pusulalar için iptal davası! Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi referandumundaki mühürsüz oy ve pusulalar için iptal davası! Ankara'daki vahşette korkunç detay: ''Babam tuttu dedem bıçakladı'' Ankara'daki vahşette korkunç detay: ''Babam tuttu dedem bıçakladı'' Memurların yeni talebi belli oldu: 6 kat zam ve yıllık enflasyon zammı istediler! Memurların yeni talebi belli oldu: 6 kat zam ve yıllık enflasyon zammı istediler! Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen termal havuzdaki cesur paylaşımlarıyla olay oldu Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen termal havuzdaki cesur paylaşımlarıyla olay oldu Zafer Partisi lideri Özdağ'dan Gürsel Tekin ile ilgili çok konuşulacak sözler Zafer Partisi lideri Özdağ'dan Gürsel Tekin ile ilgili çok konuşulacak sözler