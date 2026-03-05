  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Dün Türkiye bugün Azerbaycan... Nahçıvan Havalimanı'na İHA düştü!

Dün Türkiye bugün Azerbaycan... Nahçıvan Havalimanı'na İHA düştü!

Güncelleme:

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'dan Nahçıvan'a İHA saldırıları düzenlendiğini duyurdu. İHA'lardan birinin havalimanının terminal binasına isabet ettiği belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne peş peşe İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İran Büyükelçisi Mojtaba Demirchilou'nun bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

İran, Azerbaycan'a art arda iki dronlu saldırı gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan İran saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, kamikaze dronlardan birinin Nahçivan Havalimanı'na diğerinin ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınlarına düştüğünü duyurdu.

Açıklamada, Nahçivan Havalimanı'na düzenlenen kamikaze dron saldırısında iki sivilin yaralandığı belirtildi. Havalimanı binasının hasar gördüğü aktarılan açıklamada, "Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgede gerginliğin artmasına hizmet etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti'nin kısa süre içerisinde söz konusu meseleye açıklık getirmesini, buna izahat vermesini ve bu tür olayların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil tedbirleri almasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, saldırıyı kınadı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Ayrıca açıklamada, Azerbaycan tarafının uygun karşılık tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu da belirtildi. Olayla ilgili İran Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermicilu'nun Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve İran tarafına bir protesto notasının sunulacağı ifade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: İran'ın İHA saldırıları cevapsız kalmayacak

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün İran topraklarından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na ve diğer sivil altyapılara İran Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği bildirildi. Gerçekleştirilen saldırıların ayrıntılarının ve kullanılan İHA'ların teknik özelliklerinin yetkililer tarafından araştırıldığı kaydedildi.

Hiçbir askeri zorunluluk bulunmadığı halde sivil altyapının hedef alınmasının şiddetle kınandığı açıklamada, yaşanan olaydan tamamen İran’ın sorumlu tutulduğu ifade edildi. Ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmak, sivil halkın ve altyapının güvenliğini sağlamak amacıyla Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın gerekli misilleme adımlarını hazırladığı aktarıldı. Açıklamada, Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı eylemlerinin cevapsız bırakılmayacağı vurgulandı.

İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklamaİran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklamaGüncel

Türk hava sahasına giren İran füzesi imha edilmişti

İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın 5. gününde, İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçen bir balistik füze, Türk hava sahasına yöneldiği anda Doğu Akdeniz’deki NATO savunma sistemleri tarafından vurulmuştu. Havada imha edilen mühimmat parçası Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşmüş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yapılmadığını duyurmuştu.

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
Doğada nadir anlar: ''Ormanın Hayaleti'' bu kez ailece görüntülendi!
Doğada nadir anlar: ''Ormanın Hayaleti'' bu kez ailece görüntülendi!
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var!
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var!
İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı
İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı
Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
Etiketler azerbaycan dışişleri bakanlığı iha saldırısı orta doğu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu Elektrik sistemi çöktü, ülke karanlığa gömüldü! Elektrik sistemi çöktü, ülke karanlığa gömüldü! CIA ve Mossad, İran'ı kana bulayacak planı devreye soktu CIA ve Mossad, İran'ı kana bulayacak planı devreye soktu Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti! Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti! İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı Aracında ölü bulundu! Son paylaşımı yürek burktu Aracında ölü bulundu! Son paylaşımı yürek burktu Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası korkunç bitti! Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası korkunç bitti!
Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! İstanbul'da gece yarısı çökme paniği: Bina tahliye edilip mühürlendi İstanbul'da gece yarısı çökme paniği: Bina tahliye edilip mühürlendi Kripto vergisi, bedelli askerlik zammı, deprem konutlarına indirim... Torba kanun komisyondan geçti! Kripto vergisi, bedelli askerlik zammı, deprem konutlarına indirim... Torba kanun komisyondan geçti! Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! Akaryakıtta eşel mobil sistemi yeniden devrede: Zamları devlet karşılayacak Akaryakıtta eşel mobil sistemi yeniden devrede: Zamları devlet karşılayacak Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı Polisten kaçan iki sürücüye rekor ceza! Motosikleti satsalar ödeyemezler Polisten kaçan iki sürücüye rekor ceza! Motosikleti satsalar ödeyemezler