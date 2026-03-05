Dün Türkiye bugün Azerbaycan... Nahçıvan Havalimanı'na İHA düştü!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'dan Nahçıvan'a İHA saldırıları düzenlendiğini duyurdu. İHA'lardan birinin havalimanının terminal binasına isabet ettiği belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne peş peşe İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İran Büyükelçisi Mojtaba Demirchilou'nun bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

İran, Azerbaycan'a art arda iki dronlu saldırı gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan İran saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, kamikaze dronlardan birinin Nahçivan Havalimanı'na diğerinin ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınlarına düştüğünü duyurdu.



Açıklamada, Nahçivan Havalimanı'na düzenlenen kamikaze dron saldırısında iki sivilin yaralandığı belirtildi. Havalimanı binasının hasar gördüğü aktarılan açıklamada, "Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgede gerginliğin artmasına hizmet etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti'nin kısa süre içerisinde söz konusu meseleye açıklık getirmesini, buna izahat vermesini ve bu tür olayların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil tedbirleri almasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, saldırıyı kınadı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Ayrıca açıklamada, Azerbaycan tarafının uygun karşılık tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu da belirtildi. Olayla ilgili İran Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermicilu'nun Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve İran tarafına bir protesto notasının sunulacağı ifade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: İran'ın İHA saldırıları cevapsız kalmayacak

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün İran topraklarından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na ve diğer sivil altyapılara İran Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği bildirildi. Gerçekleştirilen saldırıların ayrıntılarının ve kullanılan İHA'ların teknik özelliklerinin yetkililer tarafından araştırıldığı kaydedildi.

Hiçbir askeri zorunluluk bulunmadığı halde sivil altyapının hedef alınmasının şiddetle kınandığı açıklamada, yaşanan olaydan tamamen İran’ın sorumlu tutulduğu ifade edildi. Ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmak, sivil halkın ve altyapının güvenliğini sağlamak amacıyla Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın gerekli misilleme adımlarını hazırladığı aktarıldı. Açıklamada, Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı eylemlerinin cevapsız bırakılmayacağı vurgulandı.

Türk hava sahasına giren İran füzesi imha edilmişti

İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın 5. gününde, İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçen bir balistik füze, Türk hava sahasına yöneldiği anda Doğu Akdeniz’deki NATO savunma sistemleri tarafından vurulmuştu. Havada imha edilen mühimmat parçası Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşmüş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yapılmadığını duyurmuştu.

İHA