Dünya bu düğünü konuşuyor: Fiyat listesi verip davetlilerden yemek masraflarını istediler

İngiltere’de yaşayan ismi açıklanmayan bir gelin ve damat düğünlerine davet ettikleri konuklardan yemek masraflarını karşılamasını istedi.

İngiltere’de yaşayan ve evlenmeye karar veren bir çift düğünlerinde ilginç bir yöntem tercih ederek sosyal medyada gündem olmayı başardı. Hayat pahalılığından dolayı düğün masraflarının bir kısmını karşılama konusunda zorluk yaşayan çift, davetiyelerine ek olarak bir yemek fiyat listesi de paylaştı. Reddit’te düğüne davet edilen bir konuk, “Gelin bütçesini uygun şekilde ayarlayamıyor, misafirlerinin resepsiyon için ödeme yapmasını istiyor. Misafirlerinden yemek parasını ödemelerini isteyen oldu mu?” notunu ekledi. Yeni evlenecek bir çift tarafından uygulamaya konulan bu yöntem, tepkilerin odağı haline gelindi.

SOSYAL MEDYA İKİYE AYRILDI

Damat ve gelinin konuklardan düğünde kendi yiyecekleri yemeğin ücretini ödemesini istemesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar gelin ve damadın fikrini desteklerken bazıları ise uygulamayı saçma bulduğunu dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Yemekler makul bir fiyat aralığındaysa ve düğün için konuklardan bir hediye beklenmiyorsa fikrin iyi olduğunu düşünüyorum” dedi.