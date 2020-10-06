Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Polis göstericiyi köprüden attı

Şili'de cuma günkü gösteriler sırasında polisin bir protestocuyu köprüden atması büyük tepki topladı. 16 yaşındaki gencin vücudunda kırıklar oluştu. Açığa alınan polis memuru cinayete teşebbüsle suçlanıyor. Görüntülerin sosyal medya ve televizyonlara yansımasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. Başkent Santiago'da polis şiddetini protesto için günlerdir gösteri düzenleniyor.