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Dünya bu haberi konuşuyor: Rusya saldırı pozisyonuna geçti

Dünya bu haberi konuşuyor: Rusya saldırı pozisyonuna geçti

Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken bölgede yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

Rusya-Ukrayna geriliminde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. ABD'li bir yetkiliye göre, Ukrayna sınırında ve Belarus'ta konuşlu Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçti.

SALDIRI POZİSYONU ALDI
CBS News'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, bazı Rus ordu birimlerinin toplanma alanlarını (uydu fotoğraflarında görülen tampon-tampon oluşumları) terk ettiği ve "saldırı pozisyonlarına" geçmeye başladığı bildirildi.

Yetkili, Rusya'nın hafta sonuna kadar Ukrayna'ya saldıracağına inandığını, ancak bunun ne şekilde olacağının henüz belli olmadığını söyledi.

Etiketler rusya ukrayna savaş
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