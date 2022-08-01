  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Dünya bu iddiayı konuşuyor: ''Rusya, Sudan'dan altın kaçırıyor''

Dünya bu iddiayı konuşuyor: ''Rusya, Sudan'dan altın kaçırıyor''

Dünya bu iddiayı konuşuyor: ''Rusya, Sudan'dan altın kaçırıyor''

ABD basını Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşı finanse edebilmek ve ekonomisini ayakta tutabilmek için Sudan'dan altın kaçırdığını iddia etti.

Rusya, Sudan'ın yılda yaklaşık 40 tona yakın altınını yağmalıyor. Wagner paralı askerlerinin kullanıldığı operasyonlarla ele geçirilen bu altınları da Ukrayna savaşını finanse etmekte kullanıyor.

Bu iddialar Amerikan CNN International haber kanalına ait. Habere göre Sudan'ın başkenti Hartum'daki havalimanından son 1,5 yılda 16 kez Sudan'dan kaçırılan altınları taşıyan uçaklar havalandı.

Kimi zaman Sudanlı yetkililer uçuşları engellemek istese de Rus yanlısı Sudan yönetimi uçuşların gerçekleşmesini sağladı.

Sudan Afrika'nın en büyük 3. altın üreticisi konumunda

Rusya'nın Ukrayna saldırıları sonrası Batı'nın uyguladığı ekonomik yaptırımlardan en az zararla çıkmak ve ekonomisini ayakta tutabilmek için bu yola başvurduğu iddia ediliyor.

Moskova yönetimi askeri yönetimin hakim olduğu Sudan'a altın karşılığı destek veriyor ve ayakta kalmasını sağlıyor. ABD'li uzmanlar Rusya'nın Sudan'daki 2021 askeri darbesini de desteklediğinin de altını çiziyor.

Rusya'nın altın operasyonunu yöneten ismin Rus oligark Yevgeni Prigozin olduğu belirtiliyor. 61 yaşındaki Prigozin aralarında Wagner'in de dahil olduğu pek çok şaibeli şirketin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Habere göre Rusya en az 10 yıldır Sudan'dan kayıt dışı altın ticareti yapıyor. Ticaretin kayıt dışı olması nedeniyle şimdiye kadar ne kadar altının ülkeden kaçırıldığına dair kesin bir veri yok.

Etiketler rusya sudan altın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da bankacıdan 4 milyonluk vurgun
Yeni kabusumuz Maymun Çiçeği Virüsü yatak odalarını vuracak
İğrenç herif! Çocuğu taciz edip bir de özür diledi!
''500 TL'lik ve 1.000 TL'lik banknotlar basılacak!''
Ebrar Karakurt'a çirkin taciz ! Sinirden deliye döndü
Temmuz ayı enflasyon tahminleri belli oldu
Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e icra
2023'te ilk kez oy kullanacak ''Z kuşağı''nın 51 ildeki seçim anketi açıklandı
Karadeniz semalarında nefes kesen anlar! 6'sı birden havalandı
Çağlar Ökten'in oğlundan Seda Sayan'ı üzecek sözler