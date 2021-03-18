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Dünya bu olayı konuşuyor! Bakan, gazeteciyi yumrukladı!

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan'ın başkent Erivan’daki bir kafede gazeteci Paylak Fakhradyan'ı darbettiği görüntüler ülkede infial yarattı.

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan gazeteciye saldırdı. Başkent Erivan’daki Erivan Kafe’de bugün saat 16:10 sularında gerçekleşen olay işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, Ermeni Bakan Arshakyan’ın kafede bilgisayarıyla birlikte oturan gazeteci Paylak Fakhradyan’a bir şeyler sorduğu görülüyor.

GAZETECİYE YUMRUK YAĞMURU
Sözlü tartışmanın ardından Bakan Arshakyan’ın daha sonra yumruklarla gazeteci Paylak Fakhradyan’a saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerel medya, olayı gazetecinin çalışma saatlerinde bir kafede olmasını neden olarak gösterdi.

Gazeteciye saldıran Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan’a sosyal medyadan tepki yağdı.

Etiketler bakan gazete darp
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