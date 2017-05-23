Dünya bunu konuşuyor:Yapay zeka insanı yendi

Çin'de, arama motoru devi Google'a ait yapay zeka şirketi DeepMind'ın geliştirdiği AlphaGo yazılımı, Veyçi olarak da bilinen 2 bin 500 yıllık strateji oyunu Go'da Çinli şampiyon oyuncu Kı Cie'yi yendi.

China Daily'nin haberine göre, ülkenin Cıciang eyaletinin Vucın kasabasında 5 gün boyunca farklı oyuncularla karşı karşıya gelecek AlphaGo, ilk maçını kazandı.

DeepMind'ın kurucusu Demis Hassabis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kı Cie'nin yapay zeka AlphaGo'ya karşı cesurca savaşarak mükemmel bir oyun çıkarttığını ifade etti.

Oyuncular, AlphaGo'nun yüksek zihinsel aktivite gerektiren oyunda yorulma ve duygusal karışıklık gibi etkenlere maruz kalmaması nedeniyle avantajlı durumda olduğunu belirtti.

Çinli profesyonel Go oyuncusu Kı Cie, geçen yıl yapılan Dünya Açık Go Turnuvası'nda birinci olmuştu.

2 bin 500 yıllık strateji oyunu: Go

Çin, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinde popüler bir strateji oyunu olan Go, uzun süredir yapay zeka araştırmacılarının ilgisini çekiyor.

Go, iki oyuncu tarafından 181 siyah ve 180 beyaz taş ile 19x19 karenin bulunduğu bir tahtada oynanıyor. Oyuncular, kendi taşlarıyla tahtada rakipten daha fazla alan almak ve rakibin taşlarını kendi taşlarıyla çevreleyerek yemeyi hedefliyor.

AlphaGo, sonsuz hamle olasılıklarını daraltarak her hamlenin uzun vadeli sonuçlarını öngörebiliyor.

Yapay zeka programı AlphaGo geçen sene de Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Go yarışmasında rakibi Koreli Şampiyon Lee Sedol'u yenmişti.