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Dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı

Son 24 saatte 893 binden fazla yeni Kovid-19 vakası tespit edilerek günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Geçtiğimiz 24 saatte 893 binden fazla yeni Kovid-19 vakasıyla birlikte dünyada günlük koronavirüs vaka rekoru kırıldı.

Bundan önceki günlük vaka rekoru 8 Ocak'ta 819 bin vakayla kırılmıştı.

Dünya çapındaki vaka artışının Hindistan'da yaşanan korkunç vaka artışıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

İlk kez Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde görülen ve "Kovid-19" olarak adlandırılan dünya çapında ölümlere neden olan koronavirüs milyonlarca insanı tedirgin etmeye devam ediyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 146 milyonu geçti.

Etiketler koronavirüs dünya rekor covid-19
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