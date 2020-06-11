Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 7,5 milyonu aştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs yayılmaya devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 7,5 milyonu aştı.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN ÜLKELER

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, coronavirüs vaka sayısının en fazla görüldüğü ülkeler şöyle;

ABD'de coronavirüs vaka sayısı; 2 milyon 69 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bin 242'ye çıktı.

ABD'yi 775 bin 581 vakayla Brezilya, 502 bin 436 vakayla Rusya ve 291 bin 409 vakayla Birleşik Krallık izliyor.