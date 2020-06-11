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  3. 11 Haziran 2020 18:02

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 7,5 milyonu aştı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs birçok ülkede etkisini sürdürürken, Dünya genelinde vaka sayısının 7,5 milyonu aştığı bilgisine ulaşıldı.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 7,5 milyonu aştı
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs yayılmaya devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 7,5 milyonu aştı.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN ÜLKELER

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, coronavirüs vaka sayısının en fazla görüldüğü ülkeler şöyle;

ABD'de coronavirüs vaka sayısı; 2 milyon 69 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bin 242'ye çıktı.

ABD'yi 775 bin 581 vakayla Brezilya, 502 bin 436 vakayla Rusya ve 291 bin 409 vakayla Birleşik Krallık izliyor.

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