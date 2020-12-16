Dünya genelinde toplam koronavirüs vakası 74 milyonu aştı

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ABD, 17 milyon 158 bin 653 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.
Bu ülkeyi 9 milyon 933 bin 997 ile Hindistan, 6 milyon 974 bin 258 ile Brezilya, 2 milyon 734 bin 454 ile Rusya, 2 milyon 391 bin 447 ile Fransa, 1 milyon 898 bin 447 ile Türkiye, 1 milyon 888 bin 116 ile İngiltere, 1 milyon 870 bin 576 ile İtalya, 1 milyon 771 bin 488 ile İspanya, 1 milyon 510 bin 203 ile Arjantin, 1 milyon 444 bin 646 ile Kolombiya, 1 milyon 386 bin 243 ile Almanya, 1 milyon 267 bin 202 ile Meksika, 1 milyon 159 bin 901 ile Polonya ve 1 milyon 131 bin 77 ile İran izliyor.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 655 bin 741 kişi yaşamını yitirdi, 51 milyon 979 bin 581 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
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