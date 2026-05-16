Dünya hantavirüsü konuşurken Ebola salgını başladı: En az 65 kişi hayatını kaybetti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Bir yolcu gemisinde 3 kişinin hayatını kaybettiği hantavirüs salgını dünyayı tedirgin ederken bir salgın haberi de Orta Afrika'dan geldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde ebola vakaları görüldüğü bildirildi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, 15 Mayıs itibarıyla Ituri eyaletinde Ebola virüsü kaynaklı olduğundan şüphelenilen 246 vaka ve 65 ölümün kayıtlara geçtiği belirtildi. Açıklamada, Kinşasa'daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü’nün incelediği 20 örneğin 13'ünde Ebola virüsü tespit edildiği, virüsün genetik incelemesinin sürdüğü kaydedildi.
Salgın, ‘ülkede 1976'dan bu yana kaydedilen 17’nci Ebola salgını’ olarak kayıtlara geçti.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol