Dünya Meteoroloji Örgütü yeni kabusumuzu açıkladı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yüzey sıcaklığının sanayi öncesi ortalamasının yaklaşık 1,55 derece üzerinde kaydedildiği 2024'ün en sıcak yıl olduğunu doğruladı.

WMO tarafından yayınlanan raporda, 2024'ün en sıcak yıl olduğu ifade edildi.

Raporda, “WMO, yüzey sıcaklığının 1850-1900 dönemini kapsayan sanayi öncesi ortalamanın yaklaşık 1,55 derece üzerinde kaydedildiği 2024'ün en sıcak yıl olduğunu doğruluyor” denildi.

Ayrıca WWO'nun raporunda 2024 yılında olağanüstü kara ve deniz yüzey sıcaklıkları ile okyanus ısısının görüldüğüne işaret edilerek, Paris Anlaşması'nın, uzun vadede küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin devam ettiği ancak ciddi tehlike altında olduğu kaydedildi.

DHA