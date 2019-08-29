Dünya onu 12 yaşında baba olmasıyla tanımıştı...

Patten'in adı yıllar sonra adli bir vakaya karışınca bugün nerede ne yapmakta olduğu ortaya çıktı. Alkollü araba kullanırken rampadan uçarak arabalara çarpan adamın işsiz bir alkolik olduğu ve annesinin evinde yaşadığı ortaya çıktı.

Geçen yıllar içinde sabıka kaydı kabaran genç adam 2009 yılında dünyanın gündemindeydi.

Patten'ın işlediği suçlar arasında, hırsızlık, yan kesicilik ve lisanssız ateşli silah bulundurma var.

Kendisi henüz 12 yaşındayken, 15 yaşındaki sevgilisini hamile bıraktığı öne sürülmüştü.

Ancak çocuk doğduktan 6 hafta sonra yapılan DNA testinde çocuğun babasının Patten değil o zaman 15 yaşında olan bir başka genç Tyler Barker olduğu ortaya çıkmıştı.