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Dünya şokta: Dünya cesetleri görmesin diye ''yakın'' emri

Dünya şokta: Dünya cesetleri görmesin diye ''yakın'' emri

Bucha'daki katliam sonrası dünyanın tepkisini çeken Vladimir Putin'in Ukrayna'nın önemli kentlerinden biri olan Mariupol'de 21 bin sivilin ölümüne neden olduğu iddia edildi.

Ukrayna ile Rusya arasında propaganda savaşı sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı bin askerin teslim olduğunu paylaşırken Ukrayna bu iddiayı yalanladı. Mariupol belediye başkanının iddiasına göre 21 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Kan donduran iddiaya göre Rus lider Vladimir Putin, Avrupa'nın katliamı görmemesi adına cesetleri yakma talimatı verdi.

13 KREMATORYUM GETİRİLDİ
Kente giriş yapılamadığı için bu sayı tam olarak belirlenemiyor. Ukrayna'ya göre Rusya, Bucha'da yaşananlar olmasın diye saldırıyı dünyanın görmesini istemiyor.

PUTİN TALİMAT VERDİ: CESETLERİ YAKACAKLAR!
Mariupol belediye başkanı dün akşam yaptığı açıklamada Rusya'nın şehre 13 adet krematoryum getirdiğini ifade ederek cesetleri yakmak ve kimseye göstermemek için Putin'in emir verdiğini belirtti.

Bucha'da sivillerin ölümüne neden olan Putin, Mariupol'de Avrupa'nın gözü önünde yine sivil katliamına hazırlanıyor. Mariupol'e ceset yakma aletlerinin getirildiği iddia edildi.

Etiketler ukrayna putin
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