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  1. 27 Nisan 2017 10:10

Dünyaca ünlü hafız canlı yayında hayatını kaybetti

Endonezyalı ünlü hafız Şeyh Abdurrahman, canlı yayında Kur’an’ı Kerim okurken hayatını kaybetti.

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Endonezyalı ünlü hafız Şeyh Jaafar Abdurrahman, Endonezya Sosyal İşler Bakanlığının düzenlediği bir törende Kur’an’ı Kerim okurken hayatını kaybetti.

Endonezya'nın en ünlü hafızlarından olan Şeyh Jaafar Abdurrahman, Kur’an’ı Kerim’den Mülk Suresi’ni okurken fenalaşarak kendinden geçti. Sağlık ekiplerinin anında müdahale edip hastaneye kaldırdığı ünlü hafız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada ünlü hafızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.
 

İHA

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