Dünyaca ünlü tarihi kalede izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Haiti’nin simge yapılarından Laferriere Kalesi’nde düzenlenen bir etkinlikte yaşanan izdihamda 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haiti’nin kuzeyinde bulunan Laferriere Kalesi'nde düzenlenen kutlama etkinliği kabusa dönüştü.

Ülkenin dört bir yanından gelen öğrenci ve turistlerin katıldığı etkinlikte, organizatörlerin kalabalığı kontrol etmek için sadece tek bir giriş-çıkış noktası açmasının izdihama yol açtığı belirtildi. İzdiham sonucu 30 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

19’uncu yüzyılda inşa edilen ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Laferriere Kalesi, Haiti’nin en önemli turistik noktalarından biri olarak biliniyor.

DHA