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  3. 11 Şubat 2021 15:57

Dünyadaki koronavirüs miktarı bir kola kutusuna sığıyor

İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nden matematikçi Kit Yates, dünyadaki toplam koronavirüsün bir kola kutusuna rahatça sığabildiğini söyledi.

Dünyadaki koronavirüs miktarı bir kola kutusuna sığıyor
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Yates, aktüel koronavirüs enfeksiyon sayılarını ve tahmini olarak enfekte olan insanlardaki virüs yoğunluğunu baz aldı. Yaptığı araştırmaya göre virüsün çapının 100 nanometre (1 metrenin milyarda biri) olduğunu hesaplayan Yates, hatta virüsün dış yüzeyindeki taç şeklinde çıkıntılardan dolayı üst üste geldikleri zaman oluşacak boşluğu da hesap etti. Yates’in hesaplamalarına göre dünyadaki koronavirüsler bir araya gelse, 0.33’lük bir kola kutusuna rahatça sığabiliyor. Yaptığı araştırmayı değerlendiren Kit Yates, “Son yıllardaki tüm bu kayıpların, öfkenin, fakirliğin, ayrılıkların sebebinin sadece birkaç yudumdan kaynaklandığını düşünmek çok şaşırtıcı” dedi.
 
 

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