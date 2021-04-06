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Dünyadaki koronavirüs ölümlerinin sayısı 3 milyonu geçti

Reuters'ın verilerine göre, dünyadaki koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 3 milyonu aştı.

Reuters'ın verilerine göre, dünya çapındaki Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 3 milyonu aştı. Bilim insanları bu durumda  özellikle, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonların küresel olarak yayılmasının etkili olduğunu söyledi. 

Bununla birlikte, özellikle Brezilya ve Hindistan'daki yeni salgınlar nedeniyle ölü sayısı son üç ayda bir milyonu geçtiği aktarıldı. Böylelikle salgının başlangıcından bu yana ölü sayısı 3 milyonu geçmiş oldu. 

Brezilya, şu anda bildirdiği 2 bine yakın günlük ölü sayısıyla dünyada pandemiden en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Ülke, virüsün orijinal versiyonundan daha bulaşıcı olduğu düşünülen P1 ve P2 mutasyonlarıyla mücadele ediyor. 

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), ülkedeki aşırı yüklenilen sağlık sistemi nedeniyle Brezilya'nın oldukça savunmasız bir durumda olduğunu belirtiyor. 

Etiketler koronavirüs vaka dsö
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