Dünyadan koronavirüs manzaraları: Kiralık test kuyruğu sırası!

Koronavirüs sayesinde dünyada akıl almaz olaylar ve çözümler üretiliyor. Kovid-19 testi uygulamasındaki yoğunluğa karşı kuyrukta kendi yerlerine beklemesi için kiralık kişiler kiralıyorlar.

Dünyada koronavirüs vaka sayısının en yüksek olduğu ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde test kuyruklarından sıkılan kişilerin bulduğu çözüm hayrete düşürdü. Koronavirüs nedeniyle vakalar, hastane yatışları ve ölümler hızla artarken; binlerce kişi test merkezlerine akın ediyor.

Merkezlerde oluşan yoğunluk nedeniyle de teste gelen kişiler saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor. New York kentinde yaşayanlar ise bu durumdan şikayetçi olduklarını belirterek farklı çözüm yollarına başvurdu.

Saati 636 TL

İddialara göre kentte yaşayan zengin kesim, test yaptırmak için sırada kendileri adına bekleyecek insanları kiralamaya başladı. Kiralama işlemi bir uygulama üzerinden gerçekleşirken, bazı yerel sakinler saatte 80 dolara (yaklaşık 636 TL) kadar ücret talep edebiliyor.