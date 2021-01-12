  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 12 Ocak 2021 13:26

Dünyanın en büyük ''darknet'' sitesi çökertildi

Almanya'da polis tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, Avustralya uyruklu bir kişi tarafından işletilen ve uyuşturucu, çalıntı kredi kartı verileri, kötü amaçlı yazılım satmak için kullanılan dünyanın en büyük darknet piyasası olduğu aktarılan web sitesinin kapatıldığı aktarıldı.

Dünyanın en büyük ''darknet'' sitesi çökertildi
A+ A-

Alman polisinin 'dünyanın en büyük darknet piyasasını' kapattığı bildirildi.

Alman polisi tarafından yapılan açıklamada, Avustralya uyruklu bir kişi tarafından işletilen uyuşturucu, çalıntı kredi kartı verileri, kötü amaçlı yazılım satmak için kullanılan ve "dünyanın en büyük" darknet piyasası olduğu aktarılan web sitesinin kapatıldığı ifade edildi.

Adli makamlar, Oldenburg polisinin şüpheliyi hafta sonu gözaltına aldığını ve söz konusu web sitesinin pazar günü erişime kapatıldığını söyledi.

operasyon , polis , almanya , darknet piyasası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM