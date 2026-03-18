  Dünyanın en büyük doğal gaz sahası füzelerle hedef alındı!

İran’ın Buşehr eyaletinde bulunan ve dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'taki gaz rafinerileri füze saldırısıyla hedef alındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının kaynağı olan ülkenin enerji altayapısını hedef alacaklarını açıkladı.

İran resmi medyasına göre ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Asaluye kentinde dünyanın en büyük doğal gaz sahası Güney Pars'a füze saldırısı düzenlendi. Güney Pars sahasına bağlı gaz rafinerilerinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fazlarında bulunan bazı depolama tankları ile tesis alanlarının hedef alındığı aktarıldı. Saldırı sonrası bölgede şiddetli patlamalar meydana geldiği, olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibinin sevk edildiği, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Tesislerde çalışan personelin güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı. Can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Güney Pars, hem Katar hem de İran'ın tesislerinin bulunduğu dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak biliniyor.

Füze saldırısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yetkililer, ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Asaluye kentinde bulunan tesise yönelik füze saldırısı sonrasında çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. İran basını, olayda henüz herhangi bir can kaybı yaşandığına ilişkin açıklama yapılmadığını ve ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü bildirdi.

İran: Saldırının kaynağı olan ülkenin enerji altyapısını hedef alacağız

Güney Pars'ın hedef alınmasının ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'ndan sert bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suçlu düşman, ülkenin güneyinde İran'ın yakıt ve enerji altyapısının bir kısmına saldırmıştır. Daha önce ülkemizin yakıt, enerji, doğal gaz ve ekonomik altyapılarına yönelik ABD ve Siyonist saldırılarının karşılıksız kalmayacağı, düşmana güçlü şekilde karşılık verilerek saldırının kaynağının da hedef alınacağı uyarısında bulunmuştuk. Saldırının kaynağı olan ülkenin yakıt, enerji ve doğal gaz altyapılarını hedef almayı meşru hakkımız olarak görüyoruz ve ilk fırsatta sert bir şekilde misilleme yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

 

 

İHA

Etiketler İran abd savaş doğal gaz sahası
