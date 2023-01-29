Dünyanın en çok takip edilen liderleri belli oldu! Erdoğan da listede

Sosyal medyada dünyanın en çok takip edilen liderleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci sırada yer aldığı görüldü.

Italia Digitale Vakfı'nın, Dijital Gözlemevi dünyanın önde gelen ülkelerinden bazılarının liderlerine dair bir çalışma yaptı. 24 lider arasında yapılan analizde, son 3 aylık zaman diliminde takipçi sayısı, gönderi başına toplam etkileşim ve ortalama etkileşime göre bir sıralama yapıldı.

İLK SIRADA ABD BAŞKANI BIDEN VAR

Sosyal medyada en çok takip edilen lider, 66 milyondan fazla takipçiyle ABD Başkanı Joe Biden oldu. İkinci sırada 40 milyondan fazla takipçiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

EN AKTİF LİDER LULA DA SILVA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 27 milyonla üçüncü oldu. Analize göre Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise, sosyal medyada en aktif lider.