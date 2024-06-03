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Dünyanın en garip müzesi: Binlerce yıllık dışkı sergiliyorlar

Dünyanın en garip müzesi: Binlerce yıllık dışkı sergiliyorlar
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Guinness Rekorlar Kitabı'nda en geniş fosilleşmiş dışkı koleksiyonuna sahip olan ABD'li George Frandsen, bugüne kadar topladığı 8 bin örneği sergilemek için müze açtı.

45 yaşındaki Frandsen'in "dışkı müzesi" adını verdiği Arizona'daki yerinde paleontolojide koprolit adı verilen binlerce fosilleşmiş dışkıyı ziyaretçilere açtığı belirtildi. BBC'nin haberin göre müzeyi ilk olarak 2014'te sanal ortamda faaliyete geçiren Frandsen, çocukluk yıllarından bu yana fosillere ilgi duyduğunu belirterek, merak duygusu sayesinde fosiller hakkında birçok bilgi edindiğini söyledi.

Müze ismini ve müzede sergilenenleri ilk kez duyanların yüzünde bir gülümseme oluştuğunu aktaran Frandsen, 2015'ten bu yana en geniş fosilleşmiş dışkı koleksiyonuna sahip kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer aldığını ifade etti.

Frandsen'in koleksiyonunda dinozorlara ait fosilleşmiş dışkı dahil 8 bin parça bulunuyor.

 

Etiketler dışkı müzesi müze dışkı binlerce yıllık dışkı
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