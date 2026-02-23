Dünyanın en tehlikeli kartel lideri El Mencho öldürüldü, ülke bir anda karıştı

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) lideri, başına 15 milyon dolar ödül konulan "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera düzenlenen askeri operasyonla öldürüldü. Ölüm haberinin ardından kartel üyeleri şehirleri ateşe verdi, uluslararası havalimanına kanlı baskın düzenledi. İşte Guadalajara'dan gelen dehşet görüntüleri ve Meksika’daki son durum...

Dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronlarından biri olan, Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) kurucusu ve lideri Nemesio Oseguera, "El Mencho", Meksika ordusunun gerçekleştirdiği nokta operasyonla öldürüldü. Operasyonun ardından kartel üyelerinin başlattığı "intikam eylemleri" ülkeyi savaş alanına çevirdi.

Tapalpa’da Şafak Operasyonu

Meksika basınından sızan bilgilere göre operasyon, Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa şehrinde gerçekleştirildi. Özel eğitimli askeri birimlerin katıldığı baskında El Mencho’nun etkisiz hale getirilmesi, küresel uyuşturucu trafiğine indirilmiş en büyük darbelerden biri olarak nitelendiriliyor. ABD hükümeti, El Mencho’nun yakalanması için 15 milyon dolarlık rekor bir ödül koymuştu.

Havalimanına Baskın ve Şehirlerde Kaos Liderlerinin ölüm haberini alan CJNG üyeleri, Jalisco başta olmak üzere birçok eyalette koordineli saldırılar başlattı.

Havalimanı Çatışması

Guadalajara Uluslararası Havalimanı’na baskın düzenleyen silahlı kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar çıktı. Yolcuların panik içinde kaçıştığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Araçlar Ateşe Verildi

Birçok kentte yollar ağır vasıtalar yakılarak kapatıldı, toplu taşıma araçları ateşe verildi.

Vali’den "Evden Çıkmayın" Çağrısı

Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, eyaletin beş farklı bölgesine yayılan şiddet olayları nedeniyle acil durum ilan etti. Vali Navarro, "Durum kontrol altına alınana kadar herkesin evinde kalması hayati önem taşıyor" uyarısında bulunurken, toplu taşıma seferlerinin tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Kartel Operasyonunda ABD Desteği!

Dünyanın en çok aranan kartel lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera’nın öldürüldüğü askeri operasyona dair Meksika Savunma Bakanlığı'ndan çarpıcı bir açıklama geldi. Bakanlık, operasyonun başarıyla sonuçlanmasında ABD ile yapılan ikili istihbarat iş birliğinin belirleyici olduğunu vurguladı.

"ABD İle İkili Koordinasyon Sağlandı"

Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, askeri istihbaratın yanı sıra dış destek vurgusu yapıldı:

"Operasyonun icrasında, merkezi askeri istihbarat bilgilerine ek olarak, ABD ile ikili koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde o ülke makamlarından sağlanan tamamlayıcı bilgilerden de yararlanılmıştır."

Bu açıklama, başına 15 milyon dolar ödül koyan ABD'nin, operasyonun her aşamasında sahada olduğunu kanıtlar nitelikte.

Operasyon sonrası kartel üyelerinin havalimanına saldırması ve araçları yakmasıyla tırmanan şiddet olayları sonrası Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’dan teskin edici bir mesaj geldi. Sosyal medya üzerinden halka seslenen Sheinbaum, eyalet yönetimleriyle tam koordinasyon içinde olduklarını belirterek, "Ülkenin büyük bölümünde faaliyetler normal seyrinde devam ediyor," dedi.

Askeri Sevkiyat Sürüyor

Jalisco eyaletinde güvenliği tesis etmek amacıyla bölgeye çok sayıda ek askeri unsur sevk edildi. Savunma Bakanlığı, şiddet olaylarına karşı taviz verilmeyeceğini belirterek, "Bu eylemler, ordumuzun ülkenin güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermektedir," ifadelerini kullandı.

