  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Dünyanın en tehlikeli kartel lideri El Mencho öldürüldü, ülke bir anda karıştı!

Dünyanın en tehlikeli kartel lideri El Mencho öldürüldü, ülke bir anda karıştı

Güncelleme:

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) lideri, başına 15 milyon dolar ödül konulan "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera düzenlenen askeri operasyonla öldürüldü. Ölüm haberinin ardından kartel üyeleri şehirleri ateşe verdi, uluslararası havalimanına kanlı baskın düzenledi. İşte Guadalajara'dan gelen dehşet görüntüleri ve Meksika’daki son durum...

Dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronlarından biri olan, Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) kurucusu ve lideri Nemesio Oseguera, "El Mencho", Meksika ordusunun gerçekleştirdiği nokta operasyonla öldürüldü. Operasyonun ardından kartel üyelerinin başlattığı "intikam eylemleri" ülkeyi savaş alanına çevirdi.

Tapalpa’da Şafak Operasyonu

Meksika basınından sızan bilgilere göre operasyon, Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa şehrinde gerçekleştirildi. Özel eğitimli askeri birimlerin katıldığı baskında El Mencho’nun etkisiz hale getirilmesi, küresel uyuşturucu trafiğine indirilmiş en büyük darbelerden biri olarak nitelendiriliyor. ABD hükümeti, El Mencho’nun yakalanması için 15 milyon dolarlık rekor bir ödül koymuştu.

Havalimanına Baskın ve Şehirlerde Kaos Liderlerinin ölüm haberini alan CJNG üyeleri, Jalisco başta olmak üzere birçok eyalette koordineli saldırılar başlattı.

Havalimanı Çatışması

Guadalajara Uluslararası Havalimanı’na baskın düzenleyen silahlı kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar çıktı. Yolcuların panik içinde kaçıştığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Araçlar Ateşe Verildi

Birçok kentte yollar ağır vasıtalar yakılarak kapatıldı, toplu taşıma araçları ateşe verildi.

Vali’den "Evden Çıkmayın" Çağrısı

Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, eyaletin beş farklı bölgesine yayılan şiddet olayları nedeniyle acil durum ilan etti. Vali Navarro, "Durum kontrol altına alınana kadar herkesin evinde kalması hayati önem taşıyor" uyarısında bulunurken, toplu taşıma seferlerinin tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Kartel Operasyonunda ABD Desteği!

Dünyanın en çok aranan kartel lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera’nın öldürüldüğü askeri operasyona dair Meksika Savunma Bakanlığı'ndan çarpıcı bir açıklama geldi. Bakanlık, operasyonun başarıyla sonuçlanmasında ABD ile yapılan ikili istihbarat iş birliğinin belirleyici olduğunu vurguladı.

"ABD İle İkili Koordinasyon Sağlandı"

Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, askeri istihbaratın yanı sıra dış destek vurgusu yapıldı:

"Operasyonun icrasında, merkezi askeri istihbarat bilgilerine ek olarak, ABD ile ikili koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde o ülke makamlarından sağlanan tamamlayıcı bilgilerden de yararlanılmıştır."

Bu açıklama, başına 15 milyon dolar ödül koyan ABD'nin, operasyonun her aşamasında sahada olduğunu kanıtlar nitelikte.

 Operasyon sonrası kartel üyelerinin havalimanına saldırması ve araçları yakmasıyla tırmanan şiddet olayları sonrası Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’dan teskin edici bir mesaj geldi. Sosyal medya üzerinden halka seslenen Sheinbaum, eyalet yönetimleriyle tam koordinasyon içinde olduklarını belirterek, "Ülkenin büyük bölümünde faaliyetler normal seyrinde devam ediyor," dedi.

Askeri Sevkiyat Sürüyor

Jalisco eyaletinde güvenliği tesis etmek amacıyla bölgeye çok sayıda ek askeri unsur sevk edildi. Savunma Bakanlığı, şiddet olaylarına karşı taviz verilmeyeceğini belirterek, "Bu eylemler, ordumuzun ülkenin güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermektedir," ifadelerini kullandı.

 

 

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi!
İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi!
Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi
Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi
Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ?
Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ?
İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada!
İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada!
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Sağanak bir anda vurdu, yollar göle döndü; araçlar çamura gömüldü
Sağanak bir anda vurdu, yollar göle döndü; araçlar çamura gömüldü
Türkiye'nin 2 bin yıllık eşsiz lezzetinde ''yıldız'' testi: Gerçek olduğunu böyle kanıtlanıyor!
Türkiye'nin 2 bin yıllık eşsiz lezzetinde ''yıldız'' testi: Gerçek olduğunu böyle kanıtlanıyor!
Etiketler El Mencho öldürüldü Meksika kartel savaşı Nemesio Oseguera operasyonu CJNG lideri öldü Guadalajara Havalimanı saldırısı Meksika son dakika El Mencho kimdir Haber3 dünya haberleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da kuduz paniği! 123 bin kişiye neden aşı yapıldığı tek tek açıklandı İstanbul'da kuduz paniği! 123 bin kişiye neden aşı yapıldığı tek tek açıklandı Bakan Tekin'den LGS ve ara tatil açıklaması: ''180 gün yetmiyor, pansiyon kontenjanı ayrılıyor!'' Bakan Tekin'den LGS ve ara tatil açıklaması: ''180 gün yetmiyor, pansiyon kontenjanı ayrılıyor!'' Define için bahçesini maden ocağına çevirmiş, 40 metrelik kuyudan çıkanlar şoke etti Define için bahçesini maden ocağına çevirmiş, 40 metrelik kuyudan çıkanlar şoke etti Ankara'da adım adım seçim kabinesine doğru... 5 Bakan daha değişiyor! Ankara'da adım adım seçim kabinesine doğru... 5 Bakan daha değişiyor! Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü! Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü! Türkiye bugün de ''günaydın'' diyemedi... Dini nikahlı cani bir kadını tren istasyonunda katletti Türkiye bugün de ''günaydın'' diyemedi... Dini nikahlı cani bir kadını tren istasyonunda katletti Kar yağışı ve buzlanma sonrası Erzurum'da eğitime 1 gün ara verildi Kar yağışı ve buzlanma sonrası Erzurum'da eğitime 1 gün ara verildi Yeni hafta güneşli başlayacak, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor! Yeni hafta güneşli başlayacak, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor! İstanbul trafiğinde dehşet! Bir sürücü diğer sürücüyü kolundan tutup araçtan indirmeye çalıştı İstanbul trafiğinde dehşet! Bir sürücü diğer sürücüyü kolundan tutup araçtan indirmeye çalıştı Meksika’da mahsur kalan Cüneyt Özdemir: ''Olaylar yatışmıyor, asıl şimdi başlıyor!'' Meksika’da mahsur kalan Cüneyt Özdemir: ''Olaylar yatışmıyor, asıl şimdi başlıyor!''
Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası Emeklilik sistemi sil baştan! İsa Karakaş emeklilik hayali kuran çalışanları uyardı Emeklilik sistemi sil baştan! İsa Karakaş emeklilik hayali kuran çalışanları uyardı Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN'i devirdi; Türkiye Kupası'nı 10. kez kaldırdı! Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN'i devirdi; Türkiye Kupası'nı 10. kez kaldırdı! Akaryakıtta yeni hafta dev bir zamla başlyor: 60 TL sınırı da aşılacak! Akaryakıtta yeni hafta dev bir zamla başlyor: 60 TL sınırı da aşılacak! Uyuşturucu soruşturmasında hem ifade hem de test vermişti, Survivor adasına geri döndü! Uyuşturucu soruşturmasında hem ifade hem de test vermişti, Survivor adasına geri döndü! Meksika değil, Türkiye! Sokak ortasında uzun namlulu silahla dehşet saçtı! Meksika değil, Türkiye! Sokak ortasında uzun namlulu silahla dehşet saçtı! Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü: 16 araçlı zincirleme faciada can pazarı yaşandı! Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü: 16 araçlı zincirleme faciada can pazarı yaşandı! Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler! Minik bebeğin kafatası çatladı! Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler! Minik bebeğin kafatası çatladı!