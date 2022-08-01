Dünyanın en uzun ağacına yaklaşana 90 bin lira ceza

ABD'nin California eyaletinde dünyanın yaşayan en uzun ağacı Hyperion, resmi olarak ziyaretçilere kapatıldı. Ağaca yaklaşan herkese altı aya kadar hapis ve 5 bin dolar (yaklaşık 90 bin lira) para ceza verileceği açıklandı.

ABD’de California eyaletinde Redwood Ulusal Parkı’nda bulunan Hyperion adlı sahil sekoya (sekoya sempervirens) ağacı ziyarete kapatıldı. Yasağa uymayanlara 6 aya kadar hapis ve 5 bin dolar (yaklaşık 90 bin lira) para cezası verilebileceği aktarıldı.

ADINI YUNAN MİTOLOJİSİ'NDEN ALDI

Dünyanın en uzun yaşayan ağacı ünvanına sahip Guinnes rekortmeni ağaç 116 metre uzunluğunda ve ismini Yunan mitolojisinden aldı.Işığın Titanı olarak adlandırılan Hyperion, Güneş tanrısı Helios ile Ay tanrıçası Selene'nin babasıydı.

Bununla birlikte, parkın derinliklerinde bulunan ve kendisine giden hiçbir yolu olmayan ağaç, bir çift doğa bilimci tarafından bulunduğu 2006 yılından bu yana sık sık ziyaret edilmesi nedeniyle ciddi çevresel bozulma ile karşı karşıya kaldı.

ZİYARETÇİLER AĞACIN HABİTATINI BOZDU

Milli parkın web sitesinde yapılan açıklamada, "Hyperion, yoğun bitki örtüsünün arkasında bulunuyor ve ağaca ulaşmak için çok sayıda çalıyı ezmek gerekiyor. Zor yolculuğa rağmen, vazgeçmeyen blog yazarları, seyahat yazarları ve sosyal medya fenomenleri nedeniyle artan popülaritesi, ağacı çevreleyen habitatın tahrip olmasına neden oldu. Bir ziyaretçi olarak, bu eşsiz manzaranın korunmasının bir parçası olup olmayacağınıza karar vermelisiniz. Yoksa onun yıkımının bir parçası mı olacaksınız?" denildi.

ETRAFA DIŞKI BIRAKIYORLAR

Diğer taraftan, parkın doğal kaynaklar şefi Leonel Arguello, bölgede cep telefonu ve GPS hizmetinin sınırlı olduğunu, bunun da bölgede kaybolan veya yaralanan ziyaretçileri kurtarmanın çok zor olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Arguello, ağacın tabanında meydana gelen erozyon ve hasara ek olarak, insan akınından kaynaklanan diğer sorunlara da dikkat çekti:

“Çok fazla çöp bulduk. Aynı zamanda insanlar tuvaletlerini çevreye yapıyor. Kullanılmış tuvalet kağıdı ve dışkı bırakıyorlar. Bu iyi bir şey değil" dedi.

Öte yandan, bu dev ağaçlar için tek risk insan ziyaretçiler değil. Eyalette devam eden orman yangınları, California'nın milli parklarını için en büyük tehditlerden birini oluşturuyor.

2021'de Sequoia ve Kings Canyon ulusal parklarındaki yetkililer, dünyanın en büyük ağaçlarından bazılarını yangından korumak için çeşitli önlemler almıştı.

Hyperion'dan daha kısa olduğu için yüksekliğiyle değil yoğunluğu nedeniyle “dünyanın en büyük ağacı“olarak kabul edilen General Sherman, yangın sırasında" alüminyum bazlı yanmaya dayanıklı bir malzemeye" sarılmıştı.