Dünyanın en yaşlı insanı artık Japonya'da

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olan 117 yaşındaki Maria Branyas'ın hayatını kaybetmesinin ardından Japonya'da huzurevinde kalan 116 yaşındaki Tomiko, "Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" oldu.

"Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" olarak kayıtlara geçen 117 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın geçen ay hayatını kaybetmesinin ardından "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" unvanı el değiştirdi. Guinness'ten yapılan açıklamaya göre yetkililer, Japonya'da huzurevinde kalan 116 yaşındaki Tomiko'yu ziyaret etti. Tomiko, yetkililerin rekor sertifikasını takdim etmesinin ardından "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" unvanının sahibi oldu. İmparator Meiji döneminde doğan Tomiko, Japonya İkinci Dünya Savaşı'na katıldığında 32 yaşındaydı. "Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" olarak kayıtlara geçen 117 yaşındaki İspanyol Maria Branyas, 20 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti.