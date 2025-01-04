Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçen Tomiko Itooka'nın 29 Aralık'ta 116 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Guinness Dünya Rekorları tarafından 'dünyanın yaşayan en yaşlı insanı' olduğu açıklanan Japonyalı Tomiko Itooka'nın aralık ayında hayatını kaybettiği belirtildi.

İmparator Meiji döneminde doğan Tomiko, Japonya İkinci Dünya Savaşı'na katıldığında 32 yaşındaydı.

117 yaşındaki İspanyol Maria Branyas ise, geçtiğimiz yıl 20 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti.

DHA