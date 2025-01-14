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Dünyanın en zehirli örümceğinin yeni bir türü keşfedildi

Dünyanın en zehirli örümceğinin yeni bir türü keşfedildi
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Avustralya'da, dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olan huni ağ örümceğinin yeni bir türü keşfedildi. Bu örümceğin daha büyük ve daha güçlü olduğu belirtildi.

Avustralya’da araştırmacılar, keşfedilen türün hem boyut olarak daha büyük hem de zehrinin daha güçlü olduğunu açıkladı. Açıklamada, örümceğin koyu siyah rengi ve iri yapısıyla dikkat çektiği belirtildi. Huni ağ örümcekleri, özellikle Avustralya'nın doğu kıyılarında yaygın olarak bulunuyor ve güçlü zehirleri nedeniyle ölümcül olarak sınıflandırılıyor. Araştırmacılar, bu keşfin doğal yaşamı ve zehirli türler üzerine yapılan çalışmaları daha da ileri taşıyacağını ifade etti. 

Avustralya'da, dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olan huni ağ örümceğinin yeni bir türü keşfedildi.

DHA

Etiketler dünyanın en zehirli örümceği huni ağ örümceği
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