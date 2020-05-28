Dünyanın en zengin 5. insanı Warren Buffett'tan yatırım sırları!

Dünya ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle son 70 yılın en büyük ekonomik krizine hazırlanıyor. Gözler, dünyaya yön veren yatırımcıların ve iş insanlarına çevrildi. Amerikalı ünlü yatırımcı ve dünyanın en zengin 5. insanı Warren Buffett'ın hayatını ve yatırım dünyasındaki başarılarını anlatan Kartopu adlı biyografik kitap tekrar gündeme geldi. Kitapta Warren'ın 5 büyük yatırım sırrı dikkat çekti.

"DEĞİŞİMİ ZAMANINDA FARK EDİN, HAZIR OLUN"

"Değişimi zamanında fark edin." Buffet'ın takipçilerine birinci öğütü bu oldu. "Zaman içinde talep ve buna bağlı olarak arz modeli değişir. Değişime hep hazır olmak gerekli" ifadesi öne çıktı.

"FARKLI OLUN YOKSA SİZ DE FARK EDİLMEZSİNİZ"

Buffett'a göre ikinci madde farklı olmak. 89 yaşındaki milyarder, "Yüzlerce dükkanda satılan şeyi siz de satmaya kalkarsanız alıcı bulamazsınız. Farklı olmazsanız fark edilmezsiniz" diyor.

"RİSK ALIN, BELİRLİLİK İYİDİR AMA SİZİ BÜYÜTMEZ"

Yatırımcılara üçüncü öğüdü ise risk almaları. Buffett bu konuda da, "Belirlilik iyidir ama sizi büyütmez" diyor. "Hep yaptığınızı yapmaya devam ederseniz yatay gidersiniz. Yeni alanlara girin. Risk alan meyvesini toplar" ifadesini kullanıyor.

"GELECEK PLANINIZ OLSUN,UZUN VADELİ HEDEFLER EDİNİN"

Kitapta yer alan dördüncü öneri ise her yatırımcının mutlaka bir gelecek planı olması. "Hep ilerisi için plan yapın" diyen Buffett, kısa vadeli karı değil, uzun vadeli hedefleri düşünün" diyor.

"SÜREKLİ YENİ FIRSAT ARAYIN, YENİLİKLERİ KOVALAYIN"

Ve son öğüt... "Sürekli yeni fırsat arayın." Buffett'a göre, "Herkes iyi bir fikre sahip olabilir ama bu fikri aklınızdan çıkarmayı da bilmek gerek. Yoksa yeni bir iyi fikriniz olmaz. Bir plan sizi bir yere kadar taşır." Buffet, "Büyümek için hep yeniliklerin peşinde olmak lazım" önerisinde bulunuyor.

Amerikan basını, 89 yaşındaki Buffett'ın koronavirüs sürecinde havayolu şirketi hisselerinden uzaklaştığını ve portföyündeki bazı otomotiv ile bankacılık şirketi hisselerini azalttığını haberleştirmişti.