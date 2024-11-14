Dünyanın gizemli derinliklerinde tarihi keşif: En büyüğü görüntülendi

Bilim insanları, Güneydoğu Pasifik Okyanusu'ndaki Solomon Adaları'nda dünyanın en büyük mercanını keşfetti.

Bilim insanları, Solomon Adaları yakınlarında Güneydoğu Pasifik Okyanusu'nda, boyutlarıyla mavi balinayı bile aşan devasa bir mercan keşfetti. National Geographic tarafından yürütülen bir araştırma gezisi sırasında tespit edilen bu “mega mercan”, tek bir organizma olarak birleşen birçok küçük canlıdan oluşuyor ve yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip. Keşif, aynı zamanda Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP29'da dünyaya duyuruldu.

BENZERSİZ BOYUTLARIYLA “SU ALTINDAKİ BİR KATEDRAL”

BBC'nin haberine göre; National Geographic ekibinde görevli videograf Manu San Felix, keşfi Solomon Adaları kıyılarında batık bir geminin haritada işaretli olduğu alanda gerçekleştirdi. San Felix, mercanla karşılaştığında yaşadığı anı, “Bunu gördüğümde sanki su altındaki bir katedral gibiydi. Çok duygusal bir deneyimdi. Yüzyıllardır burada kalıp hayatta kalan bir varlığa büyük bir saygı duydum,” sözleriyle anlattı. Bilim insanlarının su altı mezuralarıyla ölçümlediği mercanın boyutları ise hayranlık uyandıracak nitelikte: 34 metre genişliğinde, 32 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde.

MERCAN RESİFLERİ: TEHLİKE ALTINDAKİ DENİZ “MİMARLARI”

Korallar, deniz ekosistemleri için kritik bir role sahip olan ve diğer deniz canlılarına barınak sağlayan doğal mimariler olarak bilinir. Ancak, iklim değişikliğinin deniz suyu sıcaklıklarını artırması, korallar üzerinde ciddi baskılar oluşturuyor. Dünya Ekonomik Forumu'na göre mercan resifleri, dünya çapında bir milyar insanın geçim kaynağına katkı sağlıyor ve balıkçılık ile turizme destek veriyor. Buna rağmen, okyanusların ısınması ve diğer iklim değişikliği etkileri nedeniyle mercan resiflerinin geleceği tehdit altında.

National Geographic araştırma gezisinde yer alan mercan bilimci Eric Brown, keşfedilen mercanın sağlığının “gerçekten iyi” göründüğünü ifade etti. Brown, “Yakınlardaki sığ resifler sıcak denizler nedeniyle zarar görürken, daha derin sularda bu sağlıklı mercan vahasını görmek, umut verici bir işaret” dedi.

SOLOMON ADALARI’NDAN KORUMA ÇAĞRISI

Solomon Adaları İklim Bakanı Trevor Manemahaga, keşfedilen bu dev mercanın adalar için taşıdığı önemin altını çizdi ve dünyaya koruma çağrısında bulundu. Manemahaga, “Dünyanın burasının özel bir yer olduğunu bilmesini istiyoruz ve korunması gerekiyor,” ifadelerini kullandı. Ülkelerinin ekonomisini büyük ölçüde deniz kaynaklarına dayandırdığını belirten Bakan, mercanların bu açıdan hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Solomon Adaları, iklim değişikliğinden en çok etkilenen küçük ada ülkelerinden biri. Manemahaga, küresel ısınmanın bölgede daha güçlü kasırgalar ve kıyı erozyonuna yol açtığını, hatta evlerin denize sürüklendiğini kaydederek, iklim krizinin yerel halkın geçim kaynaklarına ciddi zarar verdiğini belirtti.