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  3. 16 Mart 2020 15:35

Dünyanın gözü ABD'de! Korona aşısı test edilecek

Dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüse tedavi bulmak için çalışmalar yürütülüyor. ABD tarafından geliştirilen bir koronavirüsü aşısı bugün test edilecek.

Dünyanın gözü ABD'de! Korona aşısı test edilecek
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Dünya çapında yayılan korona virüs sebebiyle ölü ve vak’a sayısı artmaya devam ederken, ABD’de korona virüsüne karşı aşı araştırma çalışmaları sürüyor. ABD hükumetinde ismini söylemek istemeyen bir yetkili Covid-19 olarak bilinen korona virüsüne karşı ilk aşının bugün test edileceğini duyurdu.

Resmi kaynaklara göre aşı, Washington eyaletindeki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsü’nde test edilecek. Aşının 45 gönüllüye uygulanacağı öğrenildi. Öte yandan ABD’de Halk sağlığı yetkilileri, geliştiren aşının tamamen etkili olup olmadığının 1 ila 18 ay arasında belirlenebileceğini dile getirildi.

İHA

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abd , koronavirüs
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