Dünyanın gözü bu zirvede! Hakan Fidan da katıldı
Gazze’de kalıcı barışı tesis etmek amacıyla kurulan Gazze Barış Kurulu, ABD’nin başkenti Washington’da bir araya geldi. Zirveye, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.
Orta Doğu’daki insani krizi sonlandırmak ve Gazze’de kalıcı barışı tesis etmek amacıyla kurulan Gazze Barış Kurulu, ABD’nin başkenti Washington’da kritik bir toplantı için bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve, Trump Barış Enstitüsü binasında düzenleniyor.
Zirve başlamadan önce Donald Trump’ın liderliğinde toplanan kurul üyeleri, dünya basınına verilen "aile fotoğrafı" ile birlik mesajı verdi. Toplantıya Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 20’den fazla ülkenin üst düzey temsilcisi katılıyor.
Zirvede Türkiye’yi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.
