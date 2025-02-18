Dünyanın kilitlendiği ABD-Rusya zirvesinden karar çıktı

Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio liderliğindeki Rusya ile ABD heyetleri, Riyad'da bir araya geldi. 4.5 saat süren görüşmenin ardından yapılan açıklamada, ''ABD ve Rusya, Ukrayna’da savaşın sona ermesi için üst düzey ekipler oluşturulmasına karar verdi'' denildi.

ABD, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için Rusya ile görüşmelere başladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Diriye Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musad bin Muhammed Al Ayban, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov da yer aldı. ABD-Rusya ilişkilerinin yeniden kurulması, Ukrayna'daki krizin çözülmesine ilişkin yapılması beklenen müzakerelere hazırlıklar ile ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesine ilişkin hazırlıkların ele alınan görüşmeler sona yerdi. TSİ 10.30'da başlayan görüşmelere 2.5 saat sonra 15 dakikalık bir ara verildi, yaklaşık bir saat sonra da heyet çalışma yemeğine geçti. Riyad'daki çalışma yemeğinin ardından bir araya gelen ABD-Rusya heyetlerinin görüşmesi 4.5 saatin ardından sona erdi.



Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Uşakov, tarafların tüm konularda fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uşakov, iki taraf arasındaki görüşmelerin nasıl geçtiğine ilişkin soruya "Kötü değil. Bizim dokunmak istediğimiz tüm meseleler üzerinde çok ciddi bir tartışmalar yapıldı" dedi. Uşakov, "Basitçe, birbirimizin çıkarlarını dikkate alacağımızı kabul ettik. Ancak aynı zamanda, ikili ilişkileri ilerletmek için de çalışacağımızı kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

ABD: Savaşın sona ermesi için ekipler oluşturulmasına karar verildi

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ölümleri durdurmak istediğini ve ABD’nin barış istediğini ifade etti. ABD’nin bu ülkeleri bir araya getirmek için gücünü kullandığını belirten Bruce, Trump’ın Ukrayna ve Rusya'yı ikna edebilecek dünyadaki tek lider olduğunu söyledi.



Bruce, Rubio ve Lavrov’un görüşmede ABD ve Rusya’nın diplomatik misyonlarının işleyişini normalleştirmek ve gerekli adımların atılması amacıyla ikili ilişkilerde "rahatsız edici unsurları" ortadan kaldırmak üzere bir istişare mekanizması kurulmasına karar verildiğini belirtti.



Bruce, Dışişleri Bakanlarının Ukrayna'daki savaşı mümkün olan en kısa sürede kalıcı, sürdürülebilir ve tüm taraflarca kabul edilebilir bir şekilde sona erdirmek amacıyla çalışmalara başlamak üzere üst düzey ekiplerin oluşturulması konusunda mutabık kaldığını ifade etti.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına göre Ukrayna'daki savaşın başarılı bir şekilde sona ermesinin ardından karşılıklı jeopolitik çıkarlar, yatırım fırsatları konularında gelecekteki iş birliği temellerinin atılmasına karar verildi.



Kalıcı barışı sağlamak için bir telefon görüşmesi yapmak ve ardından bir toplantı düzenlemenin yeterli olmadığını belirten Bruce, "Harekete geçmeliyiz. Bugün önemli bir adım attık" dedi.

İHA