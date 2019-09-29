Dünyanın konuştuğu çevreci kız fena yakalandı

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler'de dünya liderlerine yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çeken 16 yaşındaki Greta Thunberg'in paylaştığı bir fotoğraf tartışma yarattı. Teknede çekilen fotoğraftaki detayı gören sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafta görülen pet şişeye "Greta ikiyüzlülük yapıyor" diyerek tepki gösterdi.

Bundan birkaç ay önce başlattığı gösterilerle çevreci kesimin büyük beğenisini toplayan 16 yaşındaki Greta Thunberg'in sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf karesi büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na doğaya zarar vermemek için deniz yoluyla giden Thunberg'in paylaştığı bir fotoğraf karesi sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

PET ŞİŞEYE BÜYÜK TEPKİ

Yaklaşık 1 ay önce teknenin içindeyken paylaştığı fotoğrafı tekrar gündeme getiren Greta'nın muhalifleri genç aktivisti fotoğraftaki detay yüzünden adeta topa tuttu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Greta, teknenin içinde yolculuk ederken görülüyor. Fakat fotoğrafta, Greta'nın yanında tek kullanımlık bir plastik su şişesi dikkat çekiyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı doğaya zarar veren plastik kullanımını eleştiren Greta'nın pet şişe kullanmasını eleştirerek, "Daha ne hakkında mücadele ettiğini bilmeden bir de plastik şişe kullanıyor" yorumunu yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da genç aktivist hakkında "İkiyüzlü" ifadesini kullandı.

GRETA BM'DE LİDERLERE SERT ÇIKMIŞTI

Geçen hafta cuma günü Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada Greta dünya liderlerine seslenerek, "Ne cüretle buraya getiriyorsunuz. İnsanlar ölüyor, Bütün ekosistemler çöküyor. Bunların hepsi yanlış. Burada olmamam gerek, okyanusun diğer tarafında okulda olmam gerek. Fakat siz umut için bizi çağırıyorsunuz. Ne cüretle" açıklamasını yapmıştı.