Dünyanın konuştuğu firarda müzik kutusu ayrıntısı

Holywood filmlerini aratmayan firar öyküsünde sıcak bir gelişme yaşandı… Japonya’nın Osaka kentinden özel uçakla Türkiye’ye gelen. İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan da Lübnan’a geçen ünlü iş insanı Carlos Ghosn’un firarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, bir dönem Renault ve Nissan’ın üst düzey yöneticiliğini yapan Ghosn’un ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan bir müzik kutusu aracılığıyla kaçtığını yazdı. Gazete, önceki haberlerin aksine yolsuzluk, sahtecilik ve usulsüzlük yaptığı için yargılanan Ghosn’un kontrbas taşıma çantasında kaçmadığını da aktardı.

Japonya’nın çok okunan gazetesi Asahi, Japonya’daki soruşturmanın devam ettiğini yazarken, “Ghosn, Tokyo’daki evini gece 2:30 sularında terk ediyor. Bir şapka ve ülkede mikropların bulaşmaması için çok sık kullanılan ameliyat ağızlığını takıyor” ifadesini kullanarak kamera görüntülerini okurlarına aktardı. Japonya’daki jete nasıl bindiği konusunda muammanın halen olduğunu aktaran Wall Street Journal’a konuşan yetkililer, “Özel jetlerdeki yolcuların eşyaları da tarifeli uçuşları tercih edenlerle aynı yerden geçiyor. Elbette VIP yolculara bazen ayrıcalık tanınabiliyor” açıklamasını yaptı.

Wall Street Journal’ın haberinde Ghosn’u Japonya’dan Türkiye’ye taşıdığı tahmin edilen uçakta iki adet siyah kutu bulundu. Bunlardan birinin içinin boş olduğunu okurlarına duyuran gazete diğer siyah konteynır tipi kutunun içinde de dev boyutlarda hoparlör ve ses sistemi olduğunu aktardı. Wall Street Journal’ın haberinde, “Ses sistemi kutuları, Türkiye’deki soruşturmanın esas kanıtı haline geldi” ifadesi kullanıldı.