Dünyanın konuştuğu Suudi genç kızla ilgili sürpriz gelişme

Attığı Twitter mesajlarıyla dünyanın bir numaralı gündemi olan Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed el Kunun, sonunda istediğini elde etti.

Ailesiyle birlikte gittiği Kuveyt tatilinden uçağa binerek kaçan Rahaf, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta alıkonulmuştu. Pasaportuna el konulan genç kız, araya BM ve insan hakları örgütlerinin girmesiyle kendisini kilitlediği otel odasından bir gün sonra çıktı.

Tayland, ülkesine geri gönderilmesi halinde öldürüleceğini söyleyen Rahaf'ı Suudi Arabistan'a iade etmeyeceğini duyurdu.

Genç kızın başından beri hedef, Avustralya'ya iltiaca etmekti. Avustralya, bugün yaptığı açıklamayla Rahaf'a mülteci statüsü vermeyi düşündüğünü duyurdu. Talebin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNCHR) geldiği bildiriliyor.

18 yaşındaki genç kızın Avustralya'ya ne zaman gideceği henüz netlik kazanmış değil.