Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu'nun görüşme tarihi belli oldu
Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu'nun görüşme tarihi belli oldu
Benzin ve motorine okkalı zam geldi ! Pompaya da yansıyacak
Benzin ve motorine okkalı zam geldi ! Pompaya da yansıyacak
Kredi kartı kredisinden kimler faydalanabilecek ? İşte en önemli şart...
Kredi kartı kredisinden kimler faydalanabilecek ? İşte en önemli şart...
Plaza çalışanlarına kötü haber ! Zam geldi..
Plaza çalışanlarına kötü haber ! Zam geldi..
İndirime rağmen, elektrik faturaları neden düşmüyor ? İşte yanıtı...
İndirime rağmen, elektrik faturaları neden düşmüyor ? İşte yanıtı...
Dolar yeniden 5,5 TL sınırına dayandı; işte günün ilk rakamları
Dolar yeniden 5,5 TL sınırına dayandı; işte günün ilk rakamları
Tiryakilere kötü haber ! Sigara fiyatı 6,5 liraya inebilir
Tiryakilere kötü haber ! Sigara fiyatı 6,5 liraya inebilir
Ülke şokta ! 13 konsoloslukta bomba paniği
Ülke şokta ! 13 konsoloslukta bomba paniği
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 09 Ocak 2019 10:27

Dünyanın konuştuğu Suudi genç kızla ilgili sürpriz gelişme

Avustralya, ailesinden kaçıp Tayland'a giden 18 yaşındaki Suudi genç kıza mülteci statüsü verebileceğini açıkladı.

Dünyanın konuştuğu Suudi genç kızla ilgili sürpriz gelişme
A+ A-

Attığı Twitter mesajlarıyla dünyanın bir numaralı gündemi olan Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed el Kunun, sonunda istediğini elde etti.

Ailesiyle birlikte gittiği Kuveyt tatilinden uçağa binerek kaçan Rahaf, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta alıkonulmuştu. Pasaportuna el konulan genç kız, araya BM ve insan hakları örgütlerinin girmesiyle kendisini kilitlediği otel odasından bir gün sonra çıktı.

Tayland, ülkesine geri gönderilmesi halinde öldürüleceğini söyleyen Rahaf'ı Suudi Arabistan'a iade etmeyeceğini duyurdu.

Genç kızın başından beri hedef, Avustralya'ya iltiaca etmekti. Avustralya, bugün yaptığı açıklamayla Rahaf'a mülteci statüsü vermeyi düşündüğünü duyurdu. Talebin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNCHR) geldiği bildiriliyor.

18 yaşındaki genç kızın Avustralya'ya ne zaman gideceği henüz netlik kazanmış değil.

tayland , avustralya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM