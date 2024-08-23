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Dünyanın salgın sınavı: Dang humması vakalarında artış

Dünyanın salgın sınavı: Dang humması vakalarında artış
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Dünya genelinde koronavirüs sonrası salgınlar devam ederken, Fransa’da 10 kişide daha dang humması vakasının tespit edildiği bildirildi.

'Batı Nil virüsü' ve 'M çiçeği' hastalığında vakaların artmasından sonra bir salgın alarmı da Fransa'dan geldi.

Bölgesel Sağlık Ajansı (ARS) tarafından yayınlanan açıklamaya göre, bir sağlık çalışanının ülkenin güneyindeki Vaucluse vilayetinde 14 Ağustos'ta bir dang humması vakasının bildirilmesinin ardından yürütülen taramalar sonucu 1'i yurt dışından gelen olmak üzere, 10 kişide dang humması tespit etti.

Ulusal basına göre, Vaucluse vilayetindeki 9 yeni yerli vakanın da eklenmesiyle ülkede görülen yerli dang humması vakası sayısı 16'ya çıktı. Ülkede halihazırda 7 yerli vakanın tedavisi devam ediyor.

YAYILMACI HASTALIĞA KARŞI ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Öte yandan Fransa Halk Sağlığı Kurulu, 1 Mayıs-13 Ağustos tarihlerinde yurt dışından gelen bin 31 kişide dang humması görüldüğünü bildirdi. Ulusal Sağlık Ajansı, hastalığın yayılmasını önlemek için kamuya açık yollarda ve özel bahçelerde sivrisineklerin yayılmasına karşı çalışmalar yürütüyor.

DANG HUMMASI

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Etiketler dang humma salgın dang humma salgını
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