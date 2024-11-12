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Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 1.21'de meydana gelen depremin derinliği 6,96 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler ege denizi deprem oldu deprem yunanistanda deprem
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