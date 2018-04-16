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  3. 16 Nisan 2018 13:55

Ege'de bayrak krizi ! Yunanistan'dan ilk açıklama geldi

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim tırmanıyor. Başbakan Yıldırım, Didim açıklarındaki kayalığa dikilen Yunan bayrağının kaldırıldığını açıkladı. Yunanistan'dan yapılan açıklamada, olayın araştırıldığı belirtildi.

Ege'de bayrak krizi ! Yunanistan'dan ilk açıklama geldi
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Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege geriliminde yeni bir olay yaşandı. Dün akşam saatlerinde bir grup Yunan genç, Ege'deki yerleşim olmayan bir kayalığa bayrak dikti. SAT komandoları zodyak botlarla giderek Yunan bayrağını kaldırıldı. O anlara ait fotoğraflar ortaya çıktı.

BAŞBAKAN'DAN  AÇIKLAMA 

Başbakan Binali Yıldırım gazetecilere açıklama yaparken, dün akşam Didim açıklarında yaşanan hadise de gündeme geldi. Başbakan Yıldırım, "Bunun üzerine de sahil güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar ve oradan o bayrağı kaldırdılar. Bizim Yunanistan'a tavsiyemiz; iyi komşuluk ilişkileri içinde gerginliği arttıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması, komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu yönde yapılacak oldu bittilere, fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız. Bunun bilinmesini isteriz" yanıtını verdi. 

YUNANİSTAN'DAN AÇIKLAMA: ARAŞTIRIYORUZ

Yunan Savunma Bakanlığı, Ege'deki bayrak kriziyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Fotoğrafların ne zaman, nerede çekildiği belli değil, araştırıyoruz." denildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: ELİMİZDEN BİR KAZA ÇIKABİLİR

Ege'deki bayrak kriziyle konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ı sert bir dille uyardı:

"Biz söylüyoruz her zaman, tehlikeli adımlar atmayın, bir kaza çıkabilir. Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir. Dün akşam da Yunan bayrağı asılmış, komandolarımız gitti aldı, yine alır. Ama bunlara ne gerek var. Krize yol açacak bir adım atmamaları gerekiyor. Attıkları zamanda karşılığını alıyorlar. Bu popülizmin Yunanistan'a da bir faydası yok. İkili ilişkilerimizi somut projelerle daha da güçlendirmenin yolunu tercih etmemiz lazım."

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