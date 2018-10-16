Ekonomik kriz büyüyor ! Cesetler morgda çürüyor

Ekonominin serbest düşüşte olduğu petrol ülkesi Venezuela'da milyonlarca vatandaş hiper enflasyon, elektrik kesintileri, gıda ve ilaç kıtlığıyla boğuşuyor. Devlet Başkanı Nicolás Maduro birkaç saatlik et ziyafeti için İstanbul'a uğramasıyla gündeme gelirken, Venezuela'daki çarpıcı görüntüleri BBC dünyayla paylaştı.

BBC muhabiri Vladimir Hernandez, başkanları ziyafet çekerken, açlıkla yoksullukla mücadelenin sınırlarının zorlandığı Venezuela’yı görüntüledi.

Hernandez haberinde, Maracaibo havzasında toprak altında ‘zenginlik’ yatarken, halkın elektrik kesintilerinden yiyecek taze et bulmakta güçlük çekmesine dikkat çekiyor.

Bu süreçte ölüler bile kesintilerden etkileniyor. Morglardaki cesetler, soğutma sistemlerini çalıştıracak elektrik olmadığı için çürüyor.

Ameliyat olabilmek için malzemeleri bile kendi bulan hastalar ise ölümün pençesinden kurtulabilmek için çaresizce bekliyor.

Çin dönüşü İstanbul’da ziyafet

BBC’nin bu görüntüleri paylaştığı ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise nispet yapar gibi hareketleriyle dikkat çekiyor. Maduro geçtiğimiz ay Çin’e yaptığı ziyaretin dönüşünde, et yemek için yalnızca birkaç saatliğine İstanbul’a uğradı.

Ünlü et restoranı Nusr-et’e giden Maduro, çektiği ziyafetin ardından yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu. Maduro ise buna rağmen yaptığı açıklamada, “En iyi lokantalardan birine davet edildim. Şef Nusr-Et beni ağırladı. Önceden tanımıyordum. Bize verdiğin hediyeler için teşekkür ederim. Yakında, yakında, geri gideceğim. Venezuela'nın çok dostu var. Birbirimize en az 7 kez sarıldık” demişti.