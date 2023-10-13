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El Kassam Tugayları, havalimanını bombaladı

El Kassam Tugayları, havalimanını bombaladı
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Ben Gurion Havalimanı ve Aşkelon’u bombaladıklarını duyurdu.

İzzeddin el-Kassam Tugayları resmi Telegram kanalından yaptıkları açıklamada “El Kassam Tugayları, sivillerin yerlerinden edilmesine ve hedef alınmasına tepki olarak işgal altındaki Aşkelon'a yönelik bombardıman başlattı” denildi.

Açıklamada ayrıca yine sivillerin yerlerinden edilmesine ve hedef alınmasına karşılık olarak Ben Gurion Havaalanının bombalandığı ve “İki Al-Zawari intihar uçağıyla ‘Kfar Saad’daki İsrail askerlerinin toplandığı bir alanı hedef aldıklarını" vurguladı. İzzeddin el-Kassam Tugayları, ayrıca Sderot kenti ve çevresine 50 adet füze attıklarını belirtti. 

DHA

Etiketler el kassam tugayları ben gurion havalimanı
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