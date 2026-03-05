Elektrik sistemi çöktü, ülke karanlığa gömüldü!

Irak'ta ulusal elektrik sisteminin tamamen çöktüğü bildirildi. Tüm vilayetlerde elektrik sistemi tamamen devre dışı kaldı.

Irak’ta enerji altyapısında yaşanan kritik bir arıza, ülkenin tamamını etkisi altına alan dev bir elektrik kesintisine yol açtı. Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, tüm vilayetlerde elektrik sistemi tamamen devre dışı kaldı.

Sistemin neden çöktüğüne dair henüz net bir bilgi paylaşılmazken, teknik ekiplerin arızanın merkezini belirlemek ve şebekeyi yeniden ayağa kaldırmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattığı bildirildi.

Ulusal şebekenin devre dışı kalmasıyla birlikte, Irak sokaklarında "mahalle jeneratörü" olarak bilinen ücretli sistemler devreye girdi.

DHA