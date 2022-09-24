Elektrikli scooter bomba gibi patladı
Son yıllarda Türkiye'de de kullanımları hızla artan elektrikli scooterların güvenliği tartışılmaya devam ederken Rusya'da bir "elektrikli scooter"ın patlama anı kameralara yansıdı.
Rusya'nın güneyindeki Krasnodar kentinde 37 yaşındaki bir kişi, arızalanan scooterını tamirciye götürmek istreken ağır yalandı.
Scooter ile birlikte asansöre binen kişi, ölümden döndü. Asansörün güvenlik kamerasına yansıyan olayda duman çıkan scooterın bomba gibi patladığı görüldü. Scooter sahibi ağır yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Krasnodar polisinden yapılan açıklamada, scooter sahibinin vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştuğu, tedavi altına alındığı aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilirken, kullanılamaz hale gelen asansör de hizmet dışı bırakıldı.
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